Luiz Felipe elogia adversário e vê Santos x Palmeiras como maior clássico de SP

Os diversos confrontos decisivos nos últimos anos e as trocas de farpas públicas, principalmente entre Fernando Prass e Ricardo Oliveira, aumentaram a animosidade entre Santos e Palmeiras. Os adversários se enfrentarão novamente neste sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, naquele que o zagueiro santista Luiz Felipe classifica como o clássico de maior rivalidade do estado.

Perguntado sobre o assunto, o jogador de 23 anos, que chegou ao Santos para esta temporada, Luiz Felipe confirmou sua posição. "Acho que hoje pode-se dizer que sim, até por tudo que foi decidido do ano passado até hoje", comentou, lembrando da final da Copa do Brasil de 2015, vencida pelo Palmeiras, e da semifinal do Paulista em 2016, com vitória santista.

Dono da posição e em boa fase, Luiz Felipe celebrou o momento defensivo do Santos, time menos vazado do Brasileirão - ao lado do Atlético-PR, com apenas 28 gols sofridos. O jogador até elogiou os zagueiros adversários, Vitor Hugo e Mina, pela qualidade ofensiva, mas fez questão de ressaltar os números defensivos de sua equipe.

"Prefiro não fazer gols e ser a melhor defesa. Quando der para ajudar na frente, ficamos felizes, mas primeiro o objetivo é não levar gols", opinou.