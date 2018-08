Luiz Felipe machuca coxa esquerda em eliminação do Santos na Copa do Brasil

O zagueiro Luiz Felipe sofreu lesão na coxa esquerda aos seis minutos do primeiro tempo no duelo do Santos contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, e precisou ser substituído. Ele deu lugar a Gustavo Henrique, na partida que culminou na eliminação do time alvinegro nas quartas de final da Copa do Brasil.

O Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no tempo regulamentar, devolvendo a derrota por 1 a 0 do jogo de ida, mas perdeu por 3 a 0 na decisão por pênaltis. A assessoria de imprensa do clube paulista informou que Luiz Felipe está com dores na parte posterior da coxa e será reavaliado pelo departamento médico nesta quinta-feira, na reapresentação do elenco no CT Rei Pelé.

Com isso, o zagueiro se tornou dúvida para a partida contra o Sport, sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Cuca contará com o retorno de Bryan Ruiz e Carlos Sánchez, que não foram inscritos na Copa do Brasil. Também poderá ter o retorno do atacante Eduardo Sasha, recuperado de lesão muscular.

Luiz Felipe se machucou justamente quando havia conseguido ter pela primeira vez uma sequência na equipe titular desde a grave lesão no joelho direito de 2016. No ano seguinte, ele foi pouco aproveitado e no início da atual temporada chegou ser sondado por clubes do Brasil e também do mercado europeu. No fim, acabou permanecendo no Santos.