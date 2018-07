Luiz Felipe nega favoritismo do Santos contra reservas do Inter

O zagueiro Luiz Felipe afirmou nesta terça-feira que o Santos não pode se considerar favorito por enfrentar o time reserva do Internacional, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O defensor relembrou que neste ano o time da Vila Belmiro não conseguiu bater o adversário, que vai poupar os principais jogadores para priorizar a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"Temos que encarar com seriedade, independente da situação do Inter. É um clube de muita qualidade e tradição, que está passando por um momento ruim. Jogamos duas vezes com eles neste ano e não conseguimos o resultado, então temos que entrar focados", afirmou o zagueiro em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos perdeu para o Inter por 1 a 0, na Vila Belmiro, e no segundo turno, levou de 2 a 1, no Beira-Rio, em um jogo marcado por muita polêmica com a arbitragem. "Temos que deixar isso de lado. Agora é outro campeonato. Os erros da arbitragem acontecem, são do futebol. Isso passou", garantiu Luiz Felipe.

O zagueiro passa a ter como companheiro de posição David Braz. O titular, Gustavo Henrique, vai passar por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Como terá o desfalque do companheiro até o fim do ano, Luiz Felipe explicou que já tem conversado com o novo parceiro para criar entrosamento. "Isso é rápido. Ele é um cara que vem orientando. Vamos estar bem o mais rápido possível", explicou.

O provável time titular do Santos para o jogo deve ser: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vecchio, Copete e Rodrigão. A partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil começa às 19h30 desta quarta na Vila Belmiro.