Luiz Felipe Scolari acusa combinação para escolher times do G-4

A derrota do Grêmio para o Corinthians neste domingo, pelo Brasileirão, fez o técnico da equipe gaúcha desabafar após o jogo. Luiz Felipe Scolari disse que o time tem sofrido com a perseguição da arbitragem e ainda acusou a existência de um plano para arranjar quem serão os times classificados para a Libertadores do ano que vem.

"Já estão escolhidos os cinco times que vão para a Libertadores do ano que vem", disse Felipão. "Não é interessante para quem dirige o nosso futebol, como empresa, ter dois times de Minas e dois do Rio Grande do Sul classificados. Talvez um só possa ir", afirmou.

O Inter é rival direto do Grêmio também para buscar a vaga na Libertadores e a caminhada do tricolor gaúcho teve um duro golpe com as duas derrotas seguidas para Cruzeiro e também Corinthians. Segundo Felipão, nessas duas últimas rodadas a arbitragem prejudicou a equipe. "Os atletas estão revoltadíssimos e querem que a direção se manifeste de forma enfática (contra a arbitragem). Tínhamos dois jogos nos últimos dias e em ambos fomos prejudicados", reclamou.

De acordo com o técnico, diante do Cruzeiro, não foi marcado um pênalti no zagueiro Geromel na derrota de virada por 2 a 1, na última quinta-feira. Para Felipão, contra o Corinthians, uma lateral foi invertida e na sequência do lance, Guerrero marcou o gol da vitória por 1 a 0, já no segundo tempo.

Felipão também descartou a possibilidade do Corinthians perder pontos na próxima quinta-feira, quando o clube será julgado pela escalação irregular do meia Petros contra o Coritiba. "Esse julgamento, se fosse o correto, o Corinthians teria de perder 21 pontos como o América-MG, e não somente quatro. Esse julgamento é bobagem", disse.

Durante a entrevista coletiva, além do técnico, o diretor-executivo do Grêmio, Rui Costa, também estava irritado. O dirigente chegou a discutir e ameaçar um jornalista que já havia se desentendido minutos antes com o assessor de imprensa da equipe. Os dois precisaram ser contidos para não brigarem.