Luiz Felipe Scolari demonstra irritação com resultado do Palmeiras

Apesar da vitória sobre o Comercial-PI, na última quarta-feira à noite, o placar de 2 a 1 fez com que o Palmeiras não conseguisse eliminar o jogo de volta, na primeira fase da Copa do Brasil. Mesmo com o triunfo, o técnico Luiz Felipe Scolari não escondeu a irritação após o confronto. Ao ser perguntado sobre o desgaste dos jogadores, rebateu de forma ríspida: "Eu não me desgasto em nada".

"Eu não me desgasto em nada, quem vai se desgastar são eles. Quem vai correr são eles. Quem vai ter que se preocupar novamente sou eu, mas eles também, porque vão ter que passar por essa etapa, que já poderiam ter passado aqui", declarou o treinador.

As duas equipes se enfrentam novamente na próxima quarta-feira, no Pacaembu. O Palmeiras precisa apenas do empate e pode até perder por 1 a 0, por ter feito dois gols fora de casa, mas os jogadores admitiram que a quantidade de chances perdidas nas últimas partidas, inclusive na da última quarta, os preocupa.

"A partida foi inteira nossa. A gente sabia que as oportunidades viriam de bola parada e foi o que aconteceu. Nós temos clássico pela frente no domingo e depois vamos pensar na Copa do Brasil. O Palmeiras joga pelo empate, mas vamos pensar na vitória", afirmou o goleiro Bruno.

