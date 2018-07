Luiz Felipe Scolari pede fim do 'perfil perdedor' no Palmeiras

SÃO PAULO - Luiz Felipe Scolari não entrou em detalhes e tampouco citou nomes específicos. Mas para que o Palmeiras tenha um ano melhor em 2011, o treinador pediu uma mudança no elenco e disse que não aceitará mais atletas com "perfil de perdedor".

Veja também:

Palmeiras anuncia amistoso com o XV de Piracicaba

"Não podemos aceitar atletas com perfil de perdedor. Não podemos ter esse tipo de procedimento no elenco", disse o treinador, sem dar mais detalhes. "Isso também passa por algumas contratações que serão importantes para preenchermos algumas lacunas. Também vamos estudar e definir formas diferentes de jogar".

Preocupado com o planejamento para 2011, Felipão reforçou que ele próprio comandará a contratação de reforços durante o mês de dezembro. "Na próxima semana, vou ficar alguns dias com a diretoria, para que a gente fale mais sobre reforços", antecipou o técnico.

"Vamos conversando por telefone, até porque não tem como ficar parado. Os contatos serão permanentes até mesmo no Natal, no Ano Novo. Vou trabalhar junto com a direção, tenho total interesse em ajudar e organizar as coisas", prometeu.

Com as mudanças que planeja, Felipão garantiu que a próxima temporada será diferente. "Não conquistamos algumas coisas por uma série de detalhes, mas vamos mudar. Vamos mudar a forma de trabalho, a forma de dirigir o Palmeiras, independente de quem esteja na direção. É preciso ter prioridades, comprometimento, e se não for assim, não vamos fazer mudanças na história do Palmeiras".