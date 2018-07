Luiz Felipe Scolari quer formar 'família palmeirense' em 2011

Luiz Felipe Scolari divulgou uma mensagem de final de ano à torcida palmeirense por meio do site oficial do clube. E, em meio à polêmica sobre os atritos com o meia Valdivia, o treinador disse que pretende "formar uma família" em 2011, a exemplo do que fez em 2002, no comando da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão.

Em 2002, o técnico atribuiu a vitória da seleção brasileira no Mundial à boa relação entre jogadores e comissão técnica. O termo "família Scolari" foi criado para simbolizar o ambiente daquele grupo.

"(...)Vamos esquecer o ano de 2010, mas lembrar que foi um ano bom no sentido de saúde, de estar ao lado de pessoas importantes. Agora, vamos projetar um 2011 muito melhor e com muito carinho e amor de todos nós, para que a gente possa realmente estar juntos e montar uma família palmeirense. Vamos conviver o ano de 2011 de uma maneira muito melhor do que foi 2010", disse o treinador.

Ironicamente, a mensagem foi publicada justamente num momento turbulento que o treinador enfrenta no clube. Na terça-feira, o chileno Valdivia reclamou publicamente do fato de ter sido escalado sem condições físicas em alguns jogos e de ter que assinar uma carta que o obrigava a seguir recomendações médicas em plenas férias. Felipão não se manifestou sobre o assunto.