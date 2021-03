Luiz Felipe Scolari recebe primeira dose da vacina contra a covid-19

O técnico Luiz Felipe Scolari recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus nesta quinta-feira. O gaúcho tem 72 anos e faz parte do grupo prioritário para a aplicação do imunizante.

Felipão trabalhou durante parte da pandemia no Cruzeiro, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Pela equipe celeste, o treinador não alcançou o acesso desejado, mas manteve o time na competição, após assumir a equipe em posição preocupante como alto risco de rebaixamento à Série C.

O treinador elogiou o trabalho dos responsáveis pela aplicação da vacina e também o modo como os que recebem o imunizante são tratados. "Notei a forma muito simpática de como as pessoas estão ajudando na vacinação. São solícitos e cordiais com todos. Fiquei feliz em ver todos desta forma", afirmou o técnico.

Luiz Felipe Scolari se junta a outros esportistas relevantes que já receberam ao menos a primeira dose da vacina. Entre eles estão Pelé, Rivellino, Pepe, Zagallo, Evaristo de Macedo e Manga.

Com grandes trabalhos por Palmeiras e Grêmio, Felipão acumula dois títulos do Campeonato Brasileiro (1996 e 2018), quatro títulos da Copa do Brasil (1991, 1994, 1998 e 2012), além de duas Copas Libertadores (1995 e 1999). Pela seleção brasileira, conduziu o Brasil ao pentacampeonato mundial em 2002. Em seguida, assumiu a seleção de Portugal, levando os lusitanos ao vice-campeonato da Eurocopa e o quarto lugar na Copa do Mundo de 2006.