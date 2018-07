Luiz Felipe vê trabalho bem feito como motivo para ser titular do Santos

O zagueiro Luiz Felipe entrou no Santos para substituir David Braz, que estava machucado, mas o tempo passou, ele se firmou e hoje é titular absoluto ao lado de Gustavo Henrique. Para o jovem zagueiro, a confiança de Dorival Júnior foi conquistada com muito trabalho.

"Consegui mostrar no dia a dia, através de treinamentos, dando o meu melhor, sempre passando a mensagem de que pode contar comigo, independentemente de ser titular ou não. Sempre querendo ajudar o Santos", explicou o defensor, que chegou no início do ano, vindo do Paraná.

Embora tenha deixado o experiente David Braz no banco de reservas, Luiz Felipe garante que a relação entre eles é muito boa e que o companheiro até lhe dá algumas dicas.

"São coisas que acontecem no futebol. É uma responsabilidade muito grande ser titular do Santos. Tenho o maior carinho e respeito pelo Braz, que é um excelente jogador e me ajuda muito", contou.