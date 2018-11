Luiz Fernando reforça Botafogo contra o Flamengo e relembra gol diante de rival

Luiz Fernando volta ao time do Botafogo, após cumprir suspensão, neste sábado, às 19 horas, no clássico diante do Flamengo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um jogo especial para o meia, que foi o autor do gol para a classificação na final do Campeonato Carioca exatamente diante do rival rubro-negro.

"Foi um dos meus momentos mais marcantes com a camisa do Botafogo, aquele gol... Espero voltar a fazer esse feito contra eles e ajudar o Botafogo a sair vitorioso. Serão três pontos muito importantes para a nossa moral e também na tabela. Sabemos que o clássico é decidido no detalhe e que será um jogo muito difícil. Fizemos uma excelente partida contra o Corinthians, criamos oportunidades de gol e saímos com a vitória. Isso dá uma moral para o time e vamos trabalhar nesses dias antes do jogo bem concentrados para sairmos com a vitória no sábado", disse Luiz Fernando.

O jogador, de 22 anos, considera que uma vitória no clássico pode levar a equipe a buscar novos desafios mesmo a seis rodadas do fim do Brasileirão. "Sabemos que essa reta final vai ser muito importante para a gente, vai decidir tudo e já no clássico vamos mostrar a nossa vontade. Entramos em todos os jogos para vencer, mas deixamos chegar nessa situação e cabe a nós fazermos grandes partidas para que possamos sair dessa situação e buscarmos coisas maiores, já que o campeonato está muito embolado. Isso pode acontecer e vamos trabalhar firme para isso".

Se Luiz Fernando tem escalação garantida, o técnico Zé Ricardo ainda não vai poder contar com João Paulo. O volante segue em evolução muito boa, mas ainda não estará apto para ficar no banco de reservas, como chegou a ser cogitado. A tendência é que seu retorno seja diante do Internacional daqui a 10 dias. Jogador teve dupla fratura na perna direita, em jogada com Rildo, no clássico contra o Vasco.

ESQUEMA DE SEGURANÇA - Após reunião nesta quinta-feira na sede da Ferj, ficou definido que o clássico deste sábado terá um efetivo de 350 policiais do Bepe (antigo Gepe), sendo 180 dentro do estádio do Engenhão e 170 do lado de fora. Foram vendidos 10 mil ingressos antecipadamente. A torcida do Flamengo só terá direito a 10% da carga dos bilhetes.