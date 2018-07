Luiz Flávio de Oliveira apitará a final da Copa do Brasil

A CBF sorteou na tarde desta segunda-feira o árbitro da grande decisão da Copa do Brasil. E a responsabilidade de comandar o segundo jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG na quarta-feira, às 22 horas, no Mineirão, caberá ao paulista Luiz Flávio de Oliveira, que entrará no quadro da Fifa em 2015.

Esta não será a primeira vez que Luiz Flávio apitará o clássico mineiro. No ano passado, por exemplo, comandou o duelo que terminou com vitória atleticana por 1 a 0, no Independência, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, uma briga entre as duas torcidas rendeu multas aos clubes e a perda de um mando de campo por parte do Cruzeiro.

Também em 2013, o paulista virou protagonista de um clássico decisivo. Durante a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, que terminou com vitória atleticana por 3 a 0, ele sentiu fortes cãibras em campo e precisou ser substituído por Pablo Santos durante o segundo tempo.

Na quarta-feira, Luiz Flávio será auxiliado por Marcelo Van Gasse e Emerson de Carvalho. Completando o quinteto de arbitragem, Ricardo Marques Ribeiro e Paulo Henrique Godoy Bezerra atuarão nas linhas de fundo.

Depois de perder por 2 a 0 na partida de ida, no Independência, o Cruzeiro precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para garantir o título da Copa do Brasil. Uma vitória por 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Com qualquer outro resultado, o Atlético-MG será o campeão.