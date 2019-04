Luiz Flávio de Oliveira vai apitar primeira partida da final do Paulistão

Em sorteio realizado na sede da Federação Paulista de Futebol, os árbitros para as duas finais do Campeonato Paulista entre São Paulo e Corinthians foram definidos. Na primeira partida, domingo, às 16h, no Morumbi, o juiz será Luiz Flávio de Oliveira. Para o duelo de volta, no domingo seguinte (21), na Arena Corinthians, quem comandará o apito será Raphael Claus.

A FPF chamou de "sorteio" o evento, mas apenas os dois árbitros estavam escalados para apitar as partidas. Então a definição foi apenas para saber quem seria o juiz na primeira final e quem seria o da segunda. Logo depois do anúncio, torcedores do São Paulo reclamaram nas redes sociais da indicação de Luiz Flávio de Oliveira.

A arbitragem dos jogos decisivos do Estadual terão a ajuda do VAR, o árbitro de vídeo. Ednilson Corona, presidente da comissão de arbitragem, acredita que a tecnologia vem para ajudar. "O árbitro sempre tem de tomar uma decisão. É ele quem vai marcar ou não um pênalti. O VAR informa o árbitro e é ele quem vai decidir", explicou.

Os clubes pediram para que a FPF tentasse agilizar o veredito do VAR, pois em algumas partidas o tempo de espera foi longo, o que incomodou os jogadores. "Vamos tentar levar o operador de replay para a concentração. Vamos tentar levá-los para o hotel, pelo menos por uma hora, ouvi-los e ter uma agilidade na conclusão dos lances", avisou Corona.