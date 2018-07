Luiz Gonzaga Belluzzo pede luta por grandeza no Palmeiras

SÃO PAULO - Depois da difícil temporada do Palmeiras, o presidente do clube, Luiz Gonzaga Belluzzo, enviou uma mensagem de final de ano aos torcedores pedindo para que eles persistam na luta pela grandeza do clube paulista.

Mesmo depois de investir em nomes de peso em 2010, como Luiz Felipe Scolari, Kléber e Valdívia, o Palmeiras passou mais um ano sem conquistar nenhum título. Também aumentou sua dívida e chegou a ter dificuldades para quitar os salários dos jogadores em alguns meses.

"É preciso persistir na luta pela grandeza do nosso amado", afirmou Belluzzo, a poucos dias do fim do seu mandato. O presidente do Palmeiras, que teve sérios problemas cardíacos nos últimos meses, agradeceu também o apoio do torcedor.

"Por fim, agradeço imensamente todas as mensagens de solidariedade que recebi do torcedor enquanto me encontrava internado no hospital", finalizou.