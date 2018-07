Luiz Gonzaga Belluzzo reassume o clube do Palmeiras e já planeja 2011

SÃO PAULO - De volta à presidência do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo já começou a pensar na próxima temporada. O dirigente reassumiu o cargo nesta sexta-feira, dois dias após a frustrante eliminação na Copa Sul-Americana, e deu início ao planejamento para 2011 em conversa com o técnico Luiz Felipe Scolari.

"Conversei com o Felipão sobre 2011 e também falei com os atletas. Falei da minha decepção e fui muito claro que não podia de jeito nenhum ter deixado o Goiás virar aquela partida", comentou o presidente, lamentando a derrota para o time goiano, na semifinal da competição internacional.

"Já tínhamos o episódio do ano passado [Brasileiro de 2009] e fiquei muito chateado com o que aconteceu. Conversei com boa educação com os jogadores, mas também com a dureza que a ocasião permitia. Não dá para admitir ser eliminado naquelas circunstâncias", afirmou.

Da conversa com Felipão, Belluzzo destacou o comprometimento do técnico para remontar o time em 2011. "Senti do Felipão que ninguém vai esmorecer. Estamos todos comprometidos e eu também, até terminar o meu mandato. Vamos trabalhar muito para remontar o time, sem fazer coisas irracionais. O Felipão é muito claro e quer o comprometimento de todos", aprovou.

Belluzzo voltou à presidência do Palmeiras nesta sexta depois de ficar dois meses afastado por conta de uma cirurgia no coração. Ele se licenciou do clube no dia 28 de setembro e passou cerca de 45 dias internado no Hospital Sírio Libanês, de onde recebeu alta há 15 dias.