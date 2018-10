Luiz Gustavo admite 'chateação' no Vasco, mas pede voto de confiança a Valentim

O Vasco voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro ao não passar de um empate com o lanterna Paraná na segunda-feira, em Curitiba. Se o resultado impediu que o time encerrasse a rodada na zona de rebaixamento, não o tirou do sufoco e nem amenizou a crise em São Januário. O zagueiro Luiz Gustavo falou sobre o assunto nesta quarta e admitiu a chateação do próprio elenco.

"Nós, jogadores, também estamos chateados com essa situação. É lógico que entramos em campo para buscar a vitória contra o Paraná, mas estamos falando do Campeonato Brasileiro e todos os jogos são complicados. Temos que levantar a cabeça e continuar trabalhando", declarou em entrevista coletiva.

Para Luiz Gustavo, porém, os resultados não têm mostrado a evolução da equipe sob o comando de Alberto Valentim, a quem o zagueiro pediu um voto de confiança. "O Valentim tem feito um bom trabalho e o nosso time vem evoluindo. Todo mundo abraçou a causa e acredito que as vitórias vão começar a aparecer em breve."

Se o momento não é dos melhores, o Vasco tem a celebrar o tempo para trabalhar durante esta semana. Afinal, a equipe só volta a campo na próxima terça-feira, quando fará importante clássico contra o Botafogo, no Engenhão. À beira da zona da degola, o time cruzmaltino tem 30 pontos, enquanto o rival tem 33, em 12.º.

"Essa semana vai ser muito importante. Sabemos que essa partida é fundamental para nós, então precisamos aproveitar ao máximo esse tempo para trabalhar, até para que a gente consiga ter um bom desempenho dentro do jogo e consiga sair de campo com os três pontos. A vitória nos deixará ainda com mais moral para a sequência do campeonato", avaliou Luiz Gustavo.