Luiz Gustavo aprova pré-temporada do Vasco em Atibaia: 'Período importante'

De volta ao trabalho na última quinta-feira, o elenco do Vasco encerrou nesta segunda a primeira etapa da pré-temporada com treinamentos físicos e técnicos já com bola no CT do Almirante, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A partir desta terça até o próximo dia 17, os treinos serão na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo.

Destaque em 2018 e com contrato renovado por mais dois anos, o zagueiro Luiz Gustavo aprovou a ida do Vasco para um local mais afastado do Rio de Janeiro. "Vai ser um período muito importante. Essa preparação nos ajudará a iniciar o Carioca bem próximos do nosso ritmo. Iremos procurar dar o máximo durante os treinamentos, fazendo sempre aqui que o Valentim (Alberto, treinador) nos pede. Nosso objetivo é estar prontos e bem adaptados ao que a comissão técnica desejar logo na partida de estreia contra o Madureira", disse.

Para este Campeonato Carioca, Luiz Gustavo espera que o Vasco tenha aprendido das lições da derrota na final para o Botafogo. "Perdemos o Carioca nos detalhes, então precisamos ter atenção e estar ligados em todos os momentos. Não queremos que isso volte acontecer agora em 2019. Vamos trabalhar muito para conquistamos o título do Carioca. Nossa equipe está mais encorpada e o torcedor pode ter certeza que nosso time vai surpreender muita gente em 2019", afirmou.

Após o período de preparação em Atibaia, o Vasco retornará em seguida ao Rio de Janeiro, onde no dia 20 fará a estreia pelo Campeonato Carioca contra o Madureira, como visitante.