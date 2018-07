Luiz Gustavo é operado na virilha e desfalca Bayern MUNIQUE - O brasileiro Luiz Gustavo, do Bayern de Munique, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira e será desfalque para o técnico Jupp Heynckes nas próximas partidas do Campeonato Alemão e da Liga dos Campeões da Europa. O volante estava com uma lesão na virilha, precisou ser operado, mas o clube não divulgou a previsão de afastamento.