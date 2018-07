Luiz Gustavo exalta seriedade da seleção em goleada

BRASÍLIA - A seleção brasileira conseguiu neste sábado, diante da Austrália, o seu mais elástico placar desde a volta de Luiz Felipe Scolari ao comando da equipe. Mesmo diante de um adversário visivelmente mais fraco (apesar de já estar classificado para a Copa), o Brasil não tirou o pé e goleou por 6 a 0 em Brasília.

"Acredito que do começo ao fim da partida, jogamos muito sério, querendo o resultado desde o início. Não nos preocupamos com a inferioridade do time deles. Jogamos concentrados, determinados, e conseguimos a vitória com placar elástico", comemorou o volante Luiz Gustavo.

Para ele, a seleção demonstrou que não diminuiu o ritmo por se tratar de um amistoso. Que o mais importante é aproveitar cada partida em busca de um melhor entrosamento para a Copa. "Tem que ter seriedade, sendo amistoso ou oficial, porque preparara bem para a Copa. Então em todos os jogos temos que fazer o melhor para conseguir uma boa preparação", completou o jogador.

Neymar também comemorou a goleada. "Foi da melhor maneira possível. Conseguimos impor o nosso futebol e ritmo logo no início da partida. Foi um excelente resultado", disse o atacante.