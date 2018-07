Luiz Gustavo marca, mas Wolfsburg só empata com Mainz

O Bayern de Munique é líder disparado do Campeonato Alemão e neste domingo ainda contou com a colaboração do segundo colocado para ficar mais perto do título. Fora de casa, o Wolfsburg não passou de um empate por 1 a 1 diante do Mainz, e pode ver o rival da Baviera abrir mais vantagem ainda neste domingo.

O Wolfsburg chegou a 54 pontos com o empate, 10 atrás do Bayern que enfrenta o Borussia Mönchengladbach. No dia 4 de abril, o vice-líder volta a campo para pegar o Stuttgart em casa. Já o Mainz chegou a 30 pontos na 11.ª posição da tabela e duelará com o Werder Bremen fora de casa, também no dia 4.

Apesar da diferença das equipes na tabela, quem começou o jogo partindo para cima foi o Mainz, que demorou somente sete minutos para abrir o placar. Após cobrança de escanteio da direita, Bungert subiu para testar firme no canto direito do goleiro.

Só que foi também em um escanteio da direita que o Wolfsburg chegou ao empate no segundo tempo. Aos 15 minutos, Luiz Gustavo aproveitou desvio na primeira trave e tocou para a rede. O time visitante ainda tentou uma pressão final para levar os três pontos, mas parou por aí.