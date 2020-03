Luka Jovic, do Real Madrid, abandona quarentena e será investigado na Sérvia

O atacante sérvio Luka Jovic, jogador do Real Madrid, abandonou a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus em Madri, na Espanha, e viajou nesta semana até Belgrado, a capital da Sérvia, para festejar o aniversário de sua noiva, a modelo Sofija Milojevic, com tem um filho.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Segundo o jornal Telegraf, as autoridades sérvias estão investigando a atitude do atleta, que postou várias fotos nas redes sociais ao lado da namorada nas ruas de Belgrado. Já o Blic, outro periódico sérvio, criticou Jovic ao dizer que "ao invés de estar isolado, o jogador se divertiu por toda Belgrado".

Milan Jovic, pai do jogador, em entrevista ao jornal sérvio Blic, afirmou que o atacante do Real Madrid chegou a Belgrado no início da semana, após se submeter ao exame de Covid-19, que teria dado negativo.

Através de um comunicado, o Real Madrid afirmou que liberou o jogador para que passasse o tempo em que os jogos estão paralisados com a sua noiva. Jovic foi o único a sair do país entre os atletas estrangeiros da equipe espanhola.

A liberação não diminuiu a irritação por parte da Sérvia. A primeira-ministra Ane Brnabic afirmou que "esta atitude precisa ser analisada pelas autoridades". Já Nebojsa Stefanovic, Ministro do Interior, informou que outros atletas sérvios já receberam informes criminais. "Estas pessoas vão responder por seus atos quando o tribunal achar o momento certo".

Na semana passada, o Real Madrid decretou quarentena a todos os seus atletas, inclusive do futebol, após o jogador de basquete Trey Thompkins dar positivo para o coronavírus.