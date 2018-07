Lukaku brilha, mas Everton só empata fora de casa pelo Inglês

O atacante Romelu Lukaku voltou a brilhar com a camisa do Everton neste sábado, mas não conseguiu evitar o tropeço do seu time, diante do Norwich, fora de casa, em rodada do Campeonato Inglês. As duas equipes empataram por 1 a 1.

Lukaku se destacou ao anotar o gol do Everton, de cabeça, após cruzamento de Gerard Deulofeu, aos 15 minutos de jogo. Foi o sexto jogo consecutivo em que o jogador belga deixou sua marca. Ao todo, ele marcou oito gols nos últimos sete jogos em diferentes competições.

O atacante ainda teve boas chances de marcar pelo menos mais um gol, mas falhou nas finalizações. Sem aproveitar suas oportunidades, o atacante viu Wes Hoolahan empatar o duelo aos 17 minutos da segunda etapa.

Com o empate, o Everton ocupa o provisório sexto lugar da tabela do Inglês, com 23 pontos. O Norwich é o 16º colocado, duas posições acima da zona de rebaixamento, com 14 pontos.