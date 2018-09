Lukaku brilha e Manchester vence o Burnley; Watford bate Tottenham e mantém 100%

O Manchester United voltou a vencer no Campeonato Inglês neste domingo. Depois de duas derrotas seguidas, o time de José Mourinho se recuperou e passou pelo Burnley, mesmo fora de casa, por 2 a 0. O belga Romelu Lukaku marcou os dois gols e foi o grande destaque da partida.

O resultado levou o Manchester a seis pontos, na décima colocação. Na próxima rodada, dia 15 de setembro, a equipe visita o Watford. Já o Burnley segue sem vencer e tem somente um ponto no campeonato, em penúltimo. No dia 16, visita o Wolverhampton pela quinta rodada.

Pressionado, o Manchester United foi para cima neste domingo, mas demorou para incomodar. Logo na primeira chegada com perigo, Lukaku marcou. Aos 26 minutos, o atacante Alexis Sánchez recebeu pela esquerda e cruzou com perfeição, na cabeça do belga, que escorou para a rede.

O gol deu a tranquilidade necessária para os visitantes, que cresceram de produção. Aos 41 minutos, Lukaku perdeu boa chance após outro passe de Sánchez. Mas dois minutos depois, o belga foi fatal. Ele iniciou a jogada, tocou para Lingard bater e aproveitou a sobra para balançar a rede.

O Manchester seguiu melhor na etapa final e só não fez mais gols porque parou em atuação inspirada do goleiro Joe Hart. Aos 23 minutos, Rashford, que havia acabado de entrar, sofreu pênalti de Lennon. Pogba cobrou forte, no canto direito de Hart, que caiu para espalmar.

Dois minutos mais tarde, porém, Rashford se tornou vilão ao ser expulso após desentendimento com Bardsley. O Burnley aproveitou e quase diminuiu no lance seguinte com Vokes, que cabeceou da linha da pequena área para fora. A última grande chance, porém, foi do Manchester, novamente com Lukaku. Ele arrancou sozinho, pedalou para cima do goleiro, driblou, mas foi atrapalhado pela zaga quando marcaria com o gol vazio.

WATFORD VENCE

Próximo adversário do Manchester, o Watford segue como grande surpresa deste início de temporada no Inglês. Neste domingo, a equipe recebeu o Tottenham no duelo de times com 100% de aproveitamento, saiu atrás no placar, mas buscou a virada para vencer por 2 a 1 e manter a campanha perfeita.

O resultado levou o Watford a 12 pontos após quatro rodadas, dividindo a ponta da tabela com Chelsea e Liverpool. Já o Tottenham sofreu seu primeiro tropeço no Inglês e parou nos nove pontos, em quinto. No dia 15 de setembro, o time londrino terá pela frente o Liverpool em duelo direto pelas primeiras posições.

O confronto deste domingo foi bastante equilibrado e teve um primeiro tempo truncado. Na volta para o segundo tempo, no entanto, não demorou para o Tottenham marcar o primeiro gol, em lance bastante confuso. Após bate-rebate na área, Lucas ficou com a sobra pela direita e cruzou. A bola tocou em Doucoure e tomou o caminho do gol.

O gol acordou o Watford, que foi para cima e, empurrado pela torcida, chegou à virada através da bola aérea. Aos 23 minutos, Troy Deeney aproveitou falta cobrada por Holebas pela direita e desviou de cabeça para a rede. Sete minutos mais tarde, o mesmo Holebas bateu escanteio da esquerda e Cathcart subiu para selar o resultado final.