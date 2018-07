Lukaku dá show com 3 gols em 11 minutos, Everton ganha e sobe para 3º no Inglês

A noite foi toda de Romeru Lukaku. Nesta segunda-feira, o centroavante belga teve uma atuação irretocável, talvez a melhor com a camisa do Everton, e foi implacável contra o Sunderland ao marcar os três gols da vitória da equipe de Liverpool por 3 a 0, fora de casa, pelo fechamento da quarta rodada do Campeonato Inglês. Melhor ainda, balançou as redes por três vezes na partida em um intervalo de apenas 11 minutos.

Com 10 pontos em quatro jogos, o Everton faz um de seus melhores inícios de temporada da história. O clube de Liverpool ascendeu para a terceira colocação, só atrás de Chelsea (mesma pontuação, mas com maior número de gols marcados - 9 a 7) e de Manchester City (líder com 100% de aproveitamento). Já o Sunderland amarga um lugar na zona de rebaixamento - com um ponto apenas, é o 19.º colocado.

Os três gols nesta segunda-feira em Sunderland, os primeiros neste Campeonato Inglês, deram a Romeru Lukaku a segunda colocação na artilharia. Está atrás somente de três rivais, que já marcaram quatro vezes cada: o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, do Chelsea, o sueco Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United, e o inglês Michail Antonio, do West Ham.

Em campo, o atacante belga teve grande ajuda de seus companheiros para fazer os três gols. No primeiro, aos 15 minutos do segundo tempo, aproveitou um rápido contra-ataque puxado pelo espanhol Gerard Deulofeu para marcar de cabeça. No segundo, aos 23, estava no lugar certo dentro da área para cabecear o cruzamento perfeito de Yannick Bolasie pela esquerda. Por fim, aos 26, recebeu livre na entrada da área e bateu rasteiro na saída do goleiro Jordan Pickford.

ITALIANO - No fechamento da terceira rodada do Campeonato Italiano, o Empoli deixou a lanterna ao derrotar em casa o Crotone por 2 a 1, em casa. Com três pontos, o time da região da Toscana subiu para o 16.º lugar e mandou o rival desta segunda-feira, recém-promovido à Série A, à última colocação.