Lukaku é alvo de racismo da torcida do Slavia Praga em jogo da Liga dos Campeões

O atacante belga Lukaku voltou a ser alvo de racismo. Durante o jogo entre Inter de Milão e Slavia Praga, o jogador foi ofendido pela torcida do clube da República Checa. Lukaku marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 1 da Inter sobre o Slavia, em confronto válido pela Liga dos Campeões da Europa.

O belga chegou a comemorar um gol colocando a mão no ouvido e olhando para as arquibancadas do estádio, como uma resposta às ofensas racistas que havia recebido antes de balançar as redes. O gol, porém, acabou sendo anulado de uma forma inusitada: o VAR apontou um pênalti para o Slavia na jogada imediatamente anterior.

Mais tarde, Lukaku voltou a marcar, desta vez sem anulação. O atacante belga, que teve ótima atuação, ainda deu assistências para os outros dois gols da Inter, ambos marcados pelo argentino Lautaro Martínez.

Nesta temporada, Lukaku já havia sido vítima de racismo em um jogo contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano. Outros casos recentes vêm acontecendo na Europa, como com o brasileiro Taison e o italiano Balotelli.