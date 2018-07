Lukaku é oficializado pelo Manchester United e assina por cinco anos

Dois dias após anunciar um acerto para adquirir Romelu Lukaku, o Manchester United enfim oficializou a contratação do atacante belga, que estava no Everton. O clube explicou que assinou um acordo válido pelas próximas cinco temporadas após vencer a concorrência do Chelsea para adquirir o jogador.

Lukaku, de 24 anos, foi comprado pelo Manchester United por 75 milhões de libras (aproximadamente R$ 316 milhões), o que o torna o segundo jogador mais caro da história do clube, atrás apenas de Paul Pogba, que foi comprado antes da última temporada por US$ 116 milhões (R$ 378 milhões).

O atacante belga de 1,90m voltará a trabalhar com o técnico José Mourinho, que o vendeu ao Everton em 2014 quando estava à frente do Chelsea. No clube londrino, ele não conseguiu conquistar seu espaço, sendo cedido por empréstimo ao West Bromwich Albion e ao Everton. "Romelu é uma combinação natural ao Manchester United. Ele tem uma grande personalidade e é um grande jogador", afirmou Mourinho.

Contratar um centroavante era uma prioridade para Mourinho nessa janela de transferências após o clube optar por não renovar o contrato de Zlatan Ibrahimovic, que se recupera de uma grave lesão no joelho. Lukaku foi o vice-artilheiro do Campeonato Inglês na última temporada com 25 gols pelo Everton, o sétimo colocado do torneio, logo atrás do United.

Agora ele poderá jogar a Liga dos Campeões, pois o United venceu a última Liga Europa. "Quando o Manchester United e José Mourinho estão batendo na porta, é a oportunidade de uma vida e que eu não poderia recusar. Pude ver a luta, a determinação e o espírito desta equipe durante a final da Liga Europa e quero me tornar parte disso".

Lukaku disse que Pogba foi importante para convencê-lo a se juntar ao United. "Na última temporada, quando ele assinou pelo United, acompanhei isso, e realmente desencadeou algo no meu cérebro e eu sabia que se um dia tivesse a chance de assinar então eu não diria 'não'".

O belga é o segundo reforço anunciado pelo United nesta janela de transferências - o outro foi o zagueiro sueco Victor Lindelof - e vai se juntar ao time na pré-temporada em Los Angeles.