Lukaku empata no fim e Everton fará jogo extra na Copa da Inglaterra

Em um dos poucos jogos envolvendo duas equipes de tradição nesta terceira fase da Copa da Inglaterra, Lukaku foi o herói do Everton. O belga marcou aos 46 minutos do segundo tempo em Liverpool e garantiu o empate em 1 a 1 com o West Ham. O resultado força a realização de uma partida extra para definir o classificado.

Em péssima fase, vindo de quatro derrotas seguidas, o Everton saiu atrás por conta de um gol de Collins, de cabeça, completando escanteio no primeiro pau. No gol de empate, Oviedo cruzou da esquerda, Lukaku dominou levantando a bola e bateu de voleio, para delírio da torcida azul em Goodison Park.

Everton e West Ham devem se enfrentar de novo na próxima semana, quando outros seis ''replays'' serão realizados, com destaque para Tottenham x Burnley, também entre times da primeira divisão. Quem passar de Everton x West Ham vai pegar a equipe vinda de outro desempate: Doncaster Rovers x Bristol City.