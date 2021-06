Lukaku manda mensagem para Eriksen após fazer gol; times e outros jogadores desejam força

Após o desmaio de Christian Eriksen, da Dinamarca, durante o primeiro da sua seleção na Eurocopa, diversos clubes, jogadores e pessoas ligadas ao futebol desejaram força ao meiocampista através das redes sociais. Lukaku, colega de Eriksen na Inter de Milão, relembrou do amigo ao marcar na partida entre Bélgica e Rússia e disse que o amava para uma câmera.

Eriksen passou mal aos 42 minutos do primeiro tempo. Enquanto caminhava para cobrar um lateral, o jogador dinamarquês simplesmente desabou no gramado desacordado. Os médicos entraram em campo rapidamente e fizeram uma massagem cardíaca por alguns minutos. Depois, o meia foi levado para o hospital, já acordado - segundo a Federação Dinamarquesa de Futebol, ele está consciente, consegue falar e passa por exames.

Leia Também Mal súbito sofrido por Eriksen não é o primeiro no futebol; relembre casos

O jogo entre Dinamarca e Finlândia foi retomado após a notícia de que Eriksen estava bem no hospital. A Finlândia venceu por 1 a 0, e a Dinamarca chegou a desperdiçar um pênalti com Hojbjerg.

Após abrir o placar para a Bélgica contra a Rússia em outro jogo da Eurocopa, Lukaku foi até uma câmera e mandou uma mensagem para Eriksen. "Chris, Chris, eu te amo", disse. No estádio também foram vistas mensagens de apoio ao dinamarquês na arquibancada.

"Chris, eu te amo" Lukaku mandou um recado para seu companheiro de Inter de Milão, Christian Eriksen #EuroNoSporTV pic.twitter.com/abkB7aiHb3 — SporTV (@SporTV) June 12, 2021

Além disso, mensagens de apoio a Eriksen vieram de muitas pessoas e clubes nas redes sociais. Confira algumas delas.

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

Praying for you Eriksen! — Alisson Becker (@Alissonbecker) June 12, 2021

Stay strong, Eriksen — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 12, 2021

O América Futebol Clube deseja melhoras ao meia Eriksen e torce para que ele se recupere logo. — América FC ✊ (@AmericaMG) June 12, 2021

A diretoria do Clube Atlético Mineiro e toda a Massa Atleticana estão rezando e na torcida por sua plena recuperação, @ChrisEriksen8 ! — Atlético (@Atletico) June 12, 2021

A diretoria do Clube Atlético Mineiro e toda a Massa Atleticana estão rezando e na torcida por sua plena recuperação, @ChrisEriksen8 ! — Atlético (@Atletico) June 12, 2021

La Real Federación Española de Fútbol y la Selección Nacional deseamos mostrar nuestro más sincero apoyo y cariño al futbolista Christian Eriksen y a la Federación Danesa de Fútbol (@DBUfodbold). Estáis en nuestro pensamiento. Todo saldrá bien. pic.twitter.com/Uhw7aQW1kA — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2021

All our thoughts and prayers are with Christian Eriksen — Liverpool FC (@LFC) June 12, 2021

Forças Eriksen! Em nome de Jesus vai dar tudo certo, que se recupere e fique bem! — P9 (@Pedro9oficial) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian Eriksen and his family — Manchester City (@ManCity) June 12, 2021

Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te! — Inter (@Inter) June 12, 2021

Torcida da Finlândia "Christian" Torcida da Dinamarca "Eriksen" pic.twitter.com/hpykCJGcdW — Polícia do Futebol (@FutebolPolicia) June 12, 2021

UEFA atribuiu o prémio de melhor em campo no Dinamarca - Finlândia a Eriksen #EURO2020 pic.twitter.com/8tqdfpcfA9 — B24 (@B24PT) June 12, 2021