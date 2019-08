Lukaku marca na estreia e Inter goleia Lecce na 1ª rodada do Italiano

A estreia da Internazionale no Campeonato Italiano não poderia ser melhor. Com um gol do atacante belga Lukaku, o time de Milão goleou o Lecce por 4 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, no jogo de encerramento da primeira rodada. Também em seu primeiro jogo pela equipe, o técnico Antonio Conte festejou muito cada gol marcado.

O jogo começou nervoso, com as duas equipes errando muitos passes e finalizações. A Inter insistiu muito nas bolas alçadas e não teve sucesso. O Lecce teve ótima chance com Lapadula, após saída em falso do goleiro Handanovic. Skriniar salvou a finalização do centroavante quase em cima da linha.

Após o susto, a Inter continuou pressionando, mas passou a experimentar chutes de longa distância. Aos 21 minutos, o croata Brozovic arriscou de fora da área e abriu o placar. Aos 24, Sensi pegou um rebote, driblou dois adversários, invadiu a área e bateu rasteiro, sem chance de defesa para o goleiro brasileiro Gabriel.

No segundo tempo, a Inter dominou a partida e ampliou a vantagem com Lukaku, que mostrou oportunismo ao aproveitar o rebote de Gabriel para fazer 3 a 0, aos 15 minutos. O atacante belga balançou as redes logo em sua primeira partida pela equipe de Milão.

Mas ainda havia tempo para o gol mais bonito do jogo. Aos 39, Candreva acertou um lindo chute da intermediária no ângulo superior direito de Gabriel. Além da Inter, as equipes da Lazio, Atalanta, Brescia, Torino, Juventus, Napoli e Udinese também venceram seus jogos na primeira rodada do Italiano.

A Inter volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Cagliari, fora de casa. O Lecce receberá o Verona no mesmo dia.