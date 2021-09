Lukaku pede para não ser comparado com Cristiano Ronaldo: 'Ele é excepcional'

Romelu Lukaku ficou visivelmente incomodado com as comparações entre ele e Cristiano Ronaldo. O fato de ter sido artilheiro na Internazionale, com 64 gols em 95 jogos, além de ter média de uma bola na rede por partida pela seleção da Bélgica atualmente (fez 50 nas últimas 50 partidas), fizeram jornalistas de seu país ver semelhança entre ambos. Ele reprovou e disse que o português está entre os três melhores do planeta.

A Bélgica enfrenta Belarus pelas Eliminatórias da Copa nesta quarta-feira e Lukaku foi o escolhido para falar. Mas o assunto deixou de ser o jogo e virou as comparações pela fato de ele ter levado a melhor na Itália, pela Inter contra a Juventus de Cristiano Ronaldo, e pelo fato de agora estarem de lados opostos na Inglaterra, ele pelo Chelsea e o rival no Manchester United.

"Não me comparem com o Ronaldo, nunca! Ele é, para mim, um dos três melhores jogadores da história do futebol. Não vou dizer se é o primeiro, segundo ou terceiro, mas está no Top 3. O que ele ganhou no futebol é algo excepcional", afirmou o belga.

Outro motivo que levou os críticos a questionar se o belga é melhor que o português foi o fato de ele precisar de menos jogos para anotar gols pela seleção que o rival. Lukaku fez 67 em 100 jogos, enquanto Ronaldo só anotou 37 no mesmo número de jogos, para ele, apenas mais uma estatística.

"Eu tive bastante sorte por jogar contra ele na Itália e agora ele está de volta à Premier League (Liga Inglesa de Futebol) e isso é muito bom para o futebol inglês. Apenas isso. Do mais, comparar estatísticas e tudo mais é inútil."