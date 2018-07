Lula critica atitude da torcida do São Paulo

Lula criticou a reação de torcedores do São Paulo, que comemoraram a derrota da equipe para o Fluminense, por 4 a 1, no último domingo, na Arena Barueri, pela 36ª rodada do Brasileirão. "Nunca vi torcida bater palma para gol do adversário. Não é assim que o Corinthians joga", disse o presidente.

Os torcedores são-paulinos comemoram a derrota para o Fluminense porque o resultado acabou prejudicando o rival Corinthians. Afinal, o time carioca assumiu a liderança isolada do Brasileirão, contando também com o tropeço corintiano na rodada - empate com o Vitória em Salvador.

Agora, faltando apenas duas rodadas para o final do campeonato, o Fluminense lidera com 65 pontos, apenas um a mais do que o Corinthians. E o time carioca jogará no próximo domingo contra outro grande rival corintiano: o Palmeiras, que deve entrar em campo apenas com jogadores reservas.