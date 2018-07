Lula critica atitude da torcida do São Paulo após derrota para o Fluminense

RIBEIRÃO PRETO - Corintiano confesso, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta segunda-feira, durante um evento do setor sucroenergético em Ribeirão Preto (SP), a polêmica que toma conta das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Bem humorado, Lula criticou a reação de torcedores do São Paulo, que comemoraram a derrota da equipe tricolor por 4 a 1 para o Fluminense."Nunca vi torcida bater palma para gol do adversário. Não é assim que o Corinthians joga".

Com a vitória, o Fluminense reassumiu a liderança do Brasileirão, com 65 pontos, fazendo o Corinthians, que ficou no empate por um gol com o Vitória, cair para a segunda posição, com um ponto a menos.