Lula diz que a seleção tem poucos valores individuais

Lula lembrou ainda outras Copas do Mundo, quando a seleção brasileira tinha jogadores talentosos, mas acabou não levando o título. "Escutei alguns comentários. Há muita gente julgando a seleção e é importante lembrar que não foram poucas as vezes em que o Brasil tinha uma seleção considerada perfeita e não ganhou", disse o presidente, que prosseguiu: "Podemos citar dois momentos importantes, as seleções brasileiras que disputaram os Mundiais de 1982 e 1986 com o Mestre Telê Santana e fomos desclassificados. Não chegamos nem à final, mas depois, em 1994, ganhamos a Copa jogando um futebol não muito vistoso e que não estávamos acostumados a ver. O fato foi que trouxemos a Copa, que é o que interessa para os brasileiros".

Lula voltou mais ainda no tempo para justificar que jogar bonito não é sinônimo de título. "Não adianta ter uma seleção que goleie a Espanha por 7 a 0, como na Copa de 1950, realizada no Brasil, mas perca por 2 a 1 na final, contra o Uruguai", disse.

Para ele, "o problema é que quando a Copa se aproxima, os 190 milhões de brasileiros têm a mania de se colocarem como técnicos e de querer escalar a seleção. Sempre foi assim e minha tese é que a primeira coisa que temos que fazer é nos unir para apoiar a seleção para que possa ser campeã mundial de novo. Caso não tenhamos a sorte de chegar à final, que possamos fazer o melhor, jogar o melhor futebol e dar o melhor que temos", disse.