Lula diz que só 'milagre' dá título ao Corinthians

Corintiano fanático, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que "só um milagre" fará o Corinthians conquistar o título do Campeonato Brasileiro deste ano. Para erguer o troféu de campeão, o clube paulista precisa derrotar o Goiás, domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e ainda torcer para o líder Fluminense tropeçar diante do Guarani, no Engenhão, no Rio.

"O Corinthians não depende só de si agora. Mas o Fluminense, se ganhar, fez por merecer. Se o Corinthians não ganhar, é porque o Corinthians jogou fora oportunidades", afirmou o presidente, após entrevista a correspondentes estrangeiros no Rio.

Para Lula, o Corinthians desperdiçou muitos pontos, como no empate com o Vitória, há duas semanas, na Bahia - ficou no 1 a 1 e perdeu a liderança do campeonato. "Portanto, se o Fluminense ganhar, está bem na mão do Fluminense. Acho muito difícil o Fluminense perder para o Guarani, que já deu férias para seus melhores jogadores", avaliou o presidente.

Sobre o Goiás, adversário do Corinthians na última rodada, o presidente ressaltou que a equipe goiana, mesmo rebaixada no Brasileirão, vem em ascensão. "Tomara que o Goiás dê férias (aos seus principais jogadores) para não tirar o Corinthians de ser vice", brincou Lula.