Lula lamenta eliminação do Corinthians no Paulistão O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou estar ''chateado'' com a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, mesmo após a goleada por 5 a 1 sobre o Rio Claro. Ele comentou ainda que o time atuou bem e afirmou que "foi o melhor dos últimos 10 jogos" da equipe.