Lula pode perder vaga como conselheiro do Corinthians

O ex-presidente Lula pode perder o cargo de conselheiro vitalício do Corinthians por não comparecer às reuniões do clube. A afirmação foi feita por Guilherme Strenger, presidente do Conselho Deliberativo, que preparou uma lista de frequência.

A relação foi encaminhada à Comissão de Ética que vai analisar caso a caso, permitindo que os conselheiros se defendam. Aqueles que não se justificarem adequadamente poderão ser expulsos. Um bom número entre os cerca de 160 conselheiros, entre eles, o ex-presidente Lula, não compareceu e também não justificou a ausência. Não existe um prazo definido para o trabalho da comissão.

Lula foi indicado por Alberto Dualib para o cargo em 2003, quando ainda era presidente da República. De acordo com Strenger, ele não compareceu a nenhuma reunião em sua gestão, iniciada em 2012.

Conselheiros ouvidos pelo Estado defenderam a escolha de Lula como conselheiro por sua importância na “história e por ser envolver com o clube”. O Instituto Lula informou que não comentaria o caso.