Lula sugere final entre Brasil e África do Sul na Copa

Ao receber o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, nesta quinta-feira, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu que Brasil e África do Sul poderiam fazer a final da Copa do Mundo, que acontecerá entre junho e julho, na própria África do Sul.

"Para quem não sabe ainda, esta foto vai retratar a final da Copa do Mundo em 2010", brincou o presidente Lula, enquanto posava ao lado de Zuma para os fotógrafos. O presidente sul-africano está participando em Brasília da quarta Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do Iba (Índia, Brasil e África do Sul).

Anfitriã da Copa de 2010, a África do Sul sonha com a chance de chegar às oitavas de final do torneio - para isso, terá de superar França, México e Uruguai no Grupo A. Já o Brasil espera conquistar neste ano o hexacampeonato mundial - os primeiros adversários serão Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal.