Lula visita Real Madrid e elogia a estrutura do clube espanhol

SÃO PAULO - Em visita ao Santiago Bernabéu, palco do clássico entre Real Madrid e Barcelona neste sábado, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mostrou-se admirado com o tamanho clube de Madri e declarou que este é o melhor clube do mundo.

"Penso que é um clube admirado no mundo todo e não somente pelos brasileiros. É o melhor clube do mundo porque se preocupa em jogar bem, contratar os melhores jogadores e entender o futebol. Tem uma estrutura extraordinária", disse Lula ao site do clube.

Lula foi presenteado com uma camisa personalizada do clube, com o seu nome nas costas e com o número 1. E estará no estádio para acompanhar a partida desta tarde.

O ex-presidente também destacou que espera uma boa atuação de Kaká, que está voltando de lesão e foi selecionado por José Mourinho. "Não posso dizer que torço para um time ou outro, mas acho que Kaká pode ser importante no jogo e espero que o público viva um grande espetáculo" concluiu.