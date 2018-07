Lula visita Real Madrid e ganha camisa personalizada

Durante a visita ao estádio, Lula mostrou-se admirado com a estrutura do Real. "Penso que é um clube admirado no mundo todo e não somente pelos brasileiros. É o melhor clube do mundo porque se preocupa em jogar bem, contratar os melhores jogadores e entender o futebol. Tem uma estrutura extraordinária", disse o ex-presidente do Brasil, em entrevista ao site do clube espanhol.

Lula também irá ao Santiago Bernabéu para acompanhar o esperado clássico deste sábado - o jogo começa às 17 horas (horário de Brasília). E já adiantou que espera uma boa atuação do brasileiro Kaká, que, no entanto, deve ficar no banco de reservas do Real. "Não posso dizer que torço para um time ou outro, mas acho que Kaká pode ser importante no jogo e espero que o público viva um grande espetáculo", concluiu o ex-presidente.