Lulinha assina até o fim do ano e já pode estrear pelo Botafogo

Lulinha enfim é, oficialmente, jogador do Botafogo. Nesta quinta-feira, o clube de General Severiano anunciou a contratação do meia-atacante, que assinou contrato até o fim de 2015 e já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, estando livre para fazer a sua estreia pelo clube.

Oficializado apenas nesta quinta-feira, Lulinha já vinha treinando no Botafogo desde o início de maio. Mas o clube preferiu ter tudo certo com o jogador para só confirmar a contratação e marcar a sua apresentação, que será realizada na manhã desta sexta-feira no Engenhão, após o treinamento, que está agendado para as 10 horas.

Lulinha disputou o último Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil, com quatro gols marcados, sendo um dos destaques do time, que só parou nas quartas de final. Mas como estava vinculado ao Ceará, o Botafogo teve que aguardar a liberação do jogador pelo time nordestino para anunciar a sua contratação. Formado nas divisões de base do Corinthians como grande promessa, Lulinha nunca conseguiu fazer o que se esperava dele entre os profissionais, tanto que acumula passagens apagadas por vários clubes. Agora volta a receber uma oportunidade em um dos principais times do futebol brasileiro, o Botafogo.

Como já teve o seu contrato regularizado, Lulinha não deve demorar a fazer a sua estreia pelo time carioca. E ele já está à disposição do técnico René Simões para o duelo com o Atlético Goianiense, neste sábado, no Mané Garrincha, pela segunda rodada da Série B.