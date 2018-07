Lulinha cobra atenção do Botafogo contra o Bahia na Fonte Nova O atacante Lulinha acredita que o Botafogo terá dificuldades para sair com uma vitória contra o Bahia, seu ex-clube, no próximo sábado, pela Série B. As duas equipes lutam na parte de cima para garantir o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time alvinegro lidera com 27 pontos, o time baiano ocupa a quarta posição, com 24.