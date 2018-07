Lulinha usa exemplo corintiano na Série B para elenco do Botafogo

Campeão da Série B pelo Corinthians em 2008, o meia Lulinha agora terá a oportunidade de repetir a coquista em outro dos principais clubes do futebol brasileiro, o Botafogo, que o apresentou como reforço nesta sexta-feira. Feliz com a oportunidade, o jogador lembrou que o título da divisão de acesso impulsionou a carreira de vários jogadores no Corinthians e acredita que isso poderá se repetir com o Botafogo.

"Estive no Corinthians na Série A e no pós-rebaixamento. Muitos jogadores passaram pela Série B, cresceram na carreira e hoje dão continuidade nas suas carreiras. Tem muitos garotos de qualidade aqui no Botafogo e tem totais condições de fazer uma grande Série B e seguir as suas carreiras", disse.

No Botafogo, Lulinha voltará a trabalhar com o técnico René Simões, que o dirigiu no Bahia. E ele agradeceu a confiança da comissão técnica e da diretoria. "Já tive a oportunidade de trabalhar com o René e já conhecia o Antônio Lopes também. Espero retribuir a confiança dentro de campo trabalhando forte para estar preparado quando o Botafogo precisar", afirmou.

Hoje com 25 anos, Lulinha surgiu como grande promessa no Corinthians, mas depois não teve sucesso, rodando por vários clubes de Portugal e do Nordeste até se destacar pelo Red Bull Brasil na última edição do Campeonato Paulista. Agora ele promete agarrar a chance que recebeu do Botafogo.

"Sei da história do Botafogo e da dificuldade que é jogar contra esse time aqui em casa. Eu e meus familiares ficamos felizes com a possibilidade de voltar ao cenário do futebol com essa chance no Botafogo. Hoje vestir essa camisa é uma responsabilidade muito grande", concluiu Lulinha, que já teve o seu contrato, válido até o fim do ano, regularizado e pode estrear pelo Botafogo já neste sábado, no duelo com o CRB, no Engenhão, pela segunda rodada da Série B.