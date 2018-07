Luque opera e Inter espera acelerar recuperação

O Internacional revelou neste sábado que o meia-atacante Martín Luque foi submetido a uma cirurgia não região do púbis nesta manhã. O departamento médico do clube optou pela operação por acreditar que o jogador argentino vai se recuperar mais rapidamente com mais conforto do problema após a intervenção cirúrgica.

"Nós iniciamos com um tratamento conservador, mas a evolução não foi satisfatória. Então decidimos, em conjunto com o atleta, pela cirurgia. Ele está bem", explicou o diretor médico do Inter, Paulo Rabello.

Contratado pelo Inter no final de maio, Luque só disputou quatro partidas pelo clube desde então. Além disso, o argentino não entrava em campo pelo Inter desde o dia 30 de julho, quando o time perdeu por 2 a 1 para o Ceará no Beira-Rio, em partida válida pela Copa do Brasil.

Luque teve problema semelhante no púbis em 2012, quando atuava pelo Colón, na Argentina. Ele voltou a sentir o incômodo logo nas suas primeiras semanas no Inter. O clube explicou que o meia-atacante vai começar o tratamento fisioterápico em quatro dias, sob a expectativa de retomar as atividades físicas em três semanas.