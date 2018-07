Lusa admite atraso no planejamento e anuncia dono de padaria para vice de futebol

Zé Luiz afirmou que Renato, dono de uma padaria de São Paulo, foi escolhido por ser alguém de "fora do ambiente" pesado do Canindé. O mandatário também disse que já perdeu o prazo ideal para a montagem do elenco, que segue sem nenhuma novidade.

Antes da estreia na Série C, na próxima segunda-feira, a Portuguesa entra em campo nesta quinta em confronto contra o Vitória, em Salvador, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Na ida houve empate sem gols. Quem ganhar leva a vaga e o empate sem gols, de novo, obrigará a cobrança de pênalti. Empate por qualquer contagem com gols e a classificação será da equipe paulista.

A Portuguesa buscou por parcerias. Chegou, inclusive, a conversar com o Audax, mas as negociações não passaram do primeiro contato. Como o time está praticamente sem receita, a meta é trazer jogadores a custo zero, mas a diretoria tem encontrado dificuldades para achar um parceiro interessado em ceder atletas.

O presidente também anunciou um acordo com a empresa de marketing MediaCom, que além de gerenciar os departamento de marketing e comunicação do clube, também captará recursos sem custos para a Portuguesa, mas com lucro em cima da porcentagem do que for captado.