Lusa bate Internacional e praticamente diz adeus ao pesadelo do rebaixamento

PORTO ALEGRE - A Portuguesa conseguiu neste domingo três pontos importantíssimos na sua luta contra o rebaixamento. A equipe paulista visitou o Beira-Rio e, aproveitando o péssimo momento do Internacional, venceu os gaúchos por 2 a 0, em jogo válido pela penúltima rodada do Brasileirão.

Com o resultado, a Portuguesa foi a 44 pontos e escapa do rebaixamento em duas situações: se empatar com a Ponte Preta, no Canindé, ou se o Sport não vencer o Náutico, nos Aflitos. Os dois jogos estão marcados para o próximo domingo.

Aos gritos de "timinho", a equipe colorada deixou o campo amplamente vaiada, depois de sua quarta derrota consecutiva. A derrota também indicou que a tese de que Fernandão teria sido boicotado pelos jogadores não se aplica. Mesmo com a demissão dele o time segue mal.

"Estamos sem força. A gente virou a página, infelizmente. Não podemos falar nada, porque jogamos mal e não fizemos o trabalho que tínhamos que fazer", declarou D''Alessandro ao término da partida.

Jogando melhor, a Portuguesa fez o primeiro gol num lance do lateral-direita Luis Ricardo. Revivendo os tempos em que era atacante (sua posição de origem) o jogador recebeu na área, driblou Muriel e empurrou para o gol vazio. Na segunda etapa, aos 10 minutos, Índio derrubou Ananias na área. Pênalti que Marcelo Cordeiro cobrou para ampliar.

INTER 0 X 2 PORTUGUESA

INTER - Muriel; Elton (Rafael Moura), Rodrigo Moledo, Índio e Massari (Lucas Lima); Ygor, Guiñazu, Fred e D''Alessandro; Diego Forlán (Cassiano) e Leandro Damião. Técnico: Osmar Loss (interino).

PORTUGUESA - Dida; Luis Ricardo, Gustavo, Rogério e Marcelo Cordeiro; Ferdinando, Léo Silva, Boquita e Moisés (Lima); Ananias (Zé Antônio) e Bruno Mineiro (Rodriguinho). Técnico: Geninho.

GOLS - Luis Ricardo, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Marcelo Cordeiro, aos 10 do segundo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Guiñazu, Fred, Índio e Ygor (Inter); Ananias (Portuguesa).

PÚBLICO - 6.442 pagantes.

RENDA - R$ 61.950,00.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

CONFIRA COMO FOI A PARTIDA:

49 min - Fim de jogo no Beira-Rio. Internacional 0 x 2 Portuguesa. É quarto jogo seguido sem vitória do Colorado. Pelo lado dos paulistas, a Lusa praticamente dá adeus a possibilidade de rebaixamento.

46 min - Fred escapa bem pela esquerda e cruza, mas novamente a defesa da Lusa afasata o perigo.

44 min - O juiz dá quatro minutos de acréscimo.

41 min - Após escanteio, Lima pega de primeira e chuta com perigo, à esquerda do gol de Muriel.

40 min - Substituição na Portuguesa : sai Ananias, entra Zé Antônio.

40 min - Leandro Damião recebe a bola dentro da área e tenta cruzar, mas chuta em cima do zagueiro adversário.

37 min - Internacional tenta entrar na área após jogada de Leandro Damião, mas a zaga da Portuguesa afasta novamente. Colorado não consegue criar grandes lances de perigo apesar de tentar manter a posse da bola.

33 min - Substituição na Portuguesa: sai Bruno Mineiro, entra Rodriguinho.

33 min - Cartão amarelo para Guiñazu, do Internacional.

26 min - Substituição na Lusa: sai Moisés, entra Lima.

25 min - Dida se machuca após choque com Leandro Damião dentro da área.

24 min - Na cobrança de falta, Bruno Mineiro cabeceia na trave, mas o bandeira, novamente, já dava impedimento.

23 min - Substituição no Internacional: sai Elton entra Rafael Moura.

23 min - Cartão amarelo para Fred, do Internacional, por falta dura em cima do jogador da Lusa

21 min - Mais um ataque da Lusa. Moisés cruza na cabeça de Bruno Mineiro, que manda por cima do gol, mas o bandeira já apontava impedimento do atacante do clube paulista.

19 min - Falta para o Internacional. D'Alessandro bate direto nas mãos de Dida.

16 min - Substituição no Internacional: Sai Massari entre Lucas Lima.

15 min - Internacional tenta reagir mas não consegue entrar na defesa da Portuguesa.

9 min - GOOOOOOL DA PORTUGUESA! Na cobraça do pênalti, Marcelo Cordeio bate no canto e amplia para o clube paulista. Internacional 0 x 2 Portuguesa. A Lusa esta se livrando do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

8 min - PÊNALTI PARA A PORTUGUESA! Índio falha e Ananias escapa sozinho na cara do goleiro Muriel. O zagueiro agarra o jogador da Portuguesa e comete a penalidade.

7 min - Cobraça de escanteio do Internacional, Dida saiu mal mas a zaga da Lusa consegue afastar a bola.

6 min - Leandro Damião recebe dentro da área, gira bem e chuta, forçando Dida a espalmar para escanteio!

3 min - Boa jogada de D'Alessandro que passa para Cassiano que chuta à esquerda do gol de Dida.

0 min - Substituição na Internacional: Sai Fórlan entra Cassiano.

0 min - Começa o segundo tempo no Beira- Rio: Internacional 0 x 1 Portuguesa .

Intervalo - "Graças a Deus, aproveitei a infelicidade do lateral deles e saiu o gol", disse Luís Ricardo, autor do gol da Portuguesa.

46 min - Fim do primeiro tempo. Sob vaias da torcida colorada, a Portuguesa vai vencendo o Internacional por 1 a 0 e se livrando de qualquer risco de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

45 min - Bola parada para a Lusa, Marcelo Cordeio cruza na área mas a defesa colorada tira.

42 min - Damião cruza da intermediária, Fórlan tenta desviar de cabeça, mas a bola sai pela linha de fundo.

38 min - Mesmo jogando em casa, o Internacional não consegue se impor. Os grandes nomes do time, Fórlan, Damião e D'Alessandro, aparecem pouco e quando participam, erram muito. A Portuguesa joga na defesa, dentro de suas limitações e soube aproveitar o erro do adversário para sair na frente do placar.

34 min - GOOOOOOOOOOOL DA PORTUGUESA! Luís Ricardo! Massari falha e a bola sobra com o lateral do time paulista, que, com tranquilidade, dribla o goleiro e empurra para o fundo das redes!

30 min - Grande defesa de Muriel! Ananias dominou na entrada da área colorada, girou bem e bateu com força, forçando o goleiro do Internacional a executar uma difícil defesa.

29 min - Cruzamento na área do Internacional, Léo Silva, de cabeça, faz o pivô para Bruno Mineiro, que chuta em cima da zaga colorada.

28 min - Guiñazu aparece na entrada da área e cruza para Fórlan, mas Dida intercepta a bola no meio do caminho.

25 min - Boa jogada de Leandro Damião. A bola sobra para Fred, mas a defesa da Lusa afasta a tempo.

24 min - Confusão na área do Internacional e a bola quase sobra para a Portuguesa, mas Rodrigo Moledo afasta.

23 min - Chute de fora da área de Moisés, mas a bola passa muito longe do gol.

19 min - Ygor, do Internacional, também leva amarelo, por falta dura.

18 min - Primeiro cartão amarelo da partida: Ananinas, da Portuguesa, que simulou uma falta.

17 min - Falta em cima de Fed do Internacional perto da área. Na cobrança, a defesa da Lusa tira e tenta emendar o contra-ataque.

14 min - Jogo fraco no Beira-Rio. Internacional tem a posse de bola mas não cria e a Portuguesa permanece a maior parte do tempo apenas na defesa, se limitando a desperdiçar as poucas chances de contra-atacar.

11 min - Fred lança Fórlan, mas o uruguaio estava em posição de impedimento.

8 min - Na cobrança, Marcelo Cordeiro manda por cima do gol.

7 min - Falta perigosa para a Portuguesa bater após boa robada de bola no meio campo.

5 min - Internacional aproveita cobraça de falta rápida e Fórlan cruza na área, mas ninguém acompanhou a jogada.

2 min - Primeiro lance de perigo é do Internacional. Elton cruza por baixo pela direita e Leandro Damião quase alcança a bola com o pé.

0 min - Começa o jogo no Beira-Rio: Internacional 0 x 0 Portuguesa!

Pré-Jogo - Já a Portuguesa do técnico Geninho tenta escapar definitivamente do segundo rebaixamento neste ano (o time caiu no Campeonato Paulista) com: Dida; Luis Ricardo, Gustavo, Rogério e Marcelo Cordeiro; Ferdinando, Léo Silva, Boquita e Moisés; Ananias e Bruno Mineiro.

Pré-Jogo - O Internacional, do técnico interino Osmar Loss entra em campo com: Muriel; Elton, Rodrigo Moledo, Índio e Massari; Ygor, Guiñazu, Fred e D’Alessandro; Diego Forlán e Leandro Damião.

Pré-Jogo - Quem apita o jogo na tarde de hoje é Wagner Rewawy (MT). Os auxilares são Roberto Braatz (PR) e Luiz Claudio Regazone (RJ).

Pré-jogo - No primeiro turno jogando no estádio do Canindé, em São Paulo, Internacional e Portuguesa ficaram no 1 a 1. Os gols foram marcados por Marcelo Cordeiro pra a Lusa para a Lusa e Juan para o Colorado.

Pré-jogo - Boa tarde internautas, começa agora a transmissão da partida decisiva entre Internacional x Portuguesa. O time paulista começa a rodada na 16ª posição com 42 pontos. Já o clube gaúcho tem 52 pontos e está na oitava colocação.