Lusa confirma acerto com Benazzi para evitar queda Vágner Benazzi foi confirmado oficialmente nesta segunda-feira como técnico da Portuguesa. O acordo já estava encaminhado desde o dia anterior, quando ele deixou o Guarani para encarar o novo desafio. No Canindé, vai tentar evitar o rebaixamento na Série B do Brasileiro - está na penúltima colocação, com apenas 17 pontos em 22 rodadas.