Lusa consegue primeira vitória fora de casa na Série A2

Os gols da Portuguesa foram marcados ainda no primeiro tempo, com Diego Viana aos 19 e Luís Ricardo aos 35 minutos. Antes dessa primeira vitória fora de casa, a Lusa tinha perdido uma vez, para o Monte Azul (1 a 0), e empatado outras duas, com Catanduvense (1 a 1) e Ferroviária (0 a 0). A derrota desta quarta-feira deixou o São José com nove pontos.

A sétima rodada também provocou mudança na liderança da Série A2. O primeiro lugar agora é do Grêmio Osasco, que goleou o São Carlos por 4 a 0 e chegou aos mesmos 14 pontos do Monte Azul, levando vantagem nos critérios de desempate. O agora segundo colocado visitou o Santo André nesta quarta-feira e ficou no 0 a 0, o que lhe custou a ponta.

Confira os resultados da sétima rodada da Série A2:

Terça-feira

Comercial 0 x 1 Noroeste

Quarta-feira

Grêmio Osasco 4 x 0 São Carlos

Santo André 0 x 0 Monte Azul

Capivariano 2 x 1 Ferroviária

Juventus 3 x 1 Rio Branco

Rio Claro 1 x 1 Red Bull

Audax 0 x 0 Catanduvense

Grêmio Barueri 0 x 0 Velo Clube

Guaratinguetá 3 x 1 Rio Branco

São José 0 x 2 Portuguesa