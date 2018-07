Lusa consegue vitórias no TJD e garante titulares no sábado

O técnico Aílton Silva ganhou dois reforços para a próxima partida da Portuguesa, diante do Bragantino, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, no próximo sábado, em Bragança Paulista. Julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) nesta segunda-feira, o volante Ferdinando e o atacante Popó foram liberados de uma suspensão maior.

Os dois jogadores foram expulsos no empate por 1 a 1 com o Audax, pela terceira rodada, no dia 8 de fevereiro, mas só foram julgados na segunda-feira. Enquanto Popó foi absolvido, Ferdinando recebeu um jogo de suspensão, já cumprido. Por outro lado, Aílton Silva não contará com o zagueiro Alex Lima, expulso de campo no clássico com o Santos, vencido pelos santistas por 3 a 1.

Nesta terça-feira o elenco ganhou folga e, por isso, o técnico da Lusa ainda não deu dicas a respeito do time que levará a campo no próximo final de semana. A Portuguesa ocupa a terceira posição do Grupo C, com seis pontos.