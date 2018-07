Lusa conta com retorno de artilheiro para encerrar jejum Na reapresentação da equipe da Portuguesa, nesta terça-feira, após o empate com o Náutico no fim de semana, o técnico Geninho começou a preparar o elenco para o confronto contra o Figueirense, no próximo sábado, em Florianópolis. As boas notícias são os retornos de três jogadores, fazendo com o técnico tenha todo o elenco à disposição.