Lusa contrata atacante Bergson e meia Carlos Alberto

SÃO PAULO - Na zona de rebaixamento do Brasileirão, a Portuguesa confirmou dois reforços para o técnico Guto Ferreira. Chegaram ao clube o meio-campista Carlos Alberto, destaque do Paulistão pelo Mogi Mirim, e o atacante Bergson, que pertence ao Grêmio, mas estava disputando a Série D do Brasileiro pelo Juventude.

A dupla assinou contrato até o final do Paulistão do ano que vem e foi apresentada no Canindé. Carlos Alberto foi um dos principais jogadores da grande campanha do Mogi no Paulistão deste ano, mas foi negociado com o Atlético-PR, onde não teve oportunidades e acabou repassado à Lusa.

"Eu sou muito técnico e veloz e espero ajudar a Lusa no Campeonato Brasileiro. Jogo na marcação ou de meia-atacante, independentemente da função, sou armador e sei jogar na marcação, no que o Guto precisar eu vou ajudar", afirmou o meio-campista.

Autor de dois gols na Série D do Campeonato Brasileiro, Bergson despertou o interesse de diversos clubes das Séries B e C, mas ele preferiu ficar do Juventude por estar adaptado. Com o interesse da Lusa, no entanto, o atacante mudou de ideia.

Destaque na Copa São Paulo de 2010, Bergson subiu para os profissionais no mesmo ano, mas nunca chegou a explodir e foi emprestado para diversos clubes. Ele tem contrato com o Tricolor até 2015, mas dificilmente deve ter novas chances no clube gaúcho.

Além de Bergson, a Lusa está próximo de confirmar o empréstimo do zagueiro Saimon e da contratação do volante Dedé, do Santa Cruz. Desde que chegou ao clube, o técnico Guto Ferreira recebeu dois reforços: o volante William Arão, ex-Corinthians, e o lateral-esquerdo Magal, ex-Flamengo.

Saimon foi revelado nas categorias de base do próprio Grêmio e ficou sem espaço no elenco após a chegada de Rhodolfo junto ao São Paulo. Além disto, as boas atuações dos jovens Bressan e Gabriel, o colocaram como quinta opção para a defesa de Renato Gaúcho.

Dedé, por sua vez, é um dos destaques do Santa Cruz na Série C. Nesta temporada, ele teve uma grande participação na conquista da Copa do Nordeste pelo Campinense. Com 26 anos, o meio-campista tem passagens por Ceará, Bahia, Fortaleza, Vila Nova, entre tantos outros clubes do Nordeste.