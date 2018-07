Lusa contrata atacante do Londrina por empréstimo

O negócio já foi confirmado pelo gestor de futebol do time paranaense, Sérgio Malucelli, e o jogador exaltou a chance defender a Lusa. "Será uma grande oportunidade de disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que todo jogador deseja", afirmou o atacante.

Neílson é o quarto reforço anunciado pela Portuguesa, nos últimos dias. Recentemente, o time apresentou volante Bruno Corsini, ex-Londrina, e os atacantes Bruno Moraes, ex-Taubaté-SP, e Gilberto, ex-Internacional.

PROTESTOS - Com os novos reforços, a diretoria espera amenizar a crise instalada no clube após a goleada para o Santos, por 4 a 1, na última rodada. No domingo, os muros do Canindé amanheceram pichados por torcedores em protesto à má campanha.

Os principais alvos foram o presidente Manuel Da Lupa, o gerente de futebol Candinho e o técnico Edson Pimenta. O treinador, aliás, procurou minimizar o ambiente ruim. "Acho que tivemos um placar injusto em Santos, pelo que foi o jogo, mas é claro que temos que melhorar para vencer (o Goiás)", argumentou.

Após a derrota do sábado, a Portuguesa caiu para a zona de rebaixamento, ocupando a 18.ª colocação, com apenas sete pontos. Agora, só volta a campo no próximo domingo, quando visita o Goiás, em Goiânia, pela oitava rodada do Brasileirão.